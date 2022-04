26.04.2022 h 10:24 commenti

Vede i poliziotti e getta per terra quattro involucri: dentro c'erano 11 grammi di eroina

Gli agenti hanno recuperato la sostanza stupefacente e bloccato lo spacciatore. Addosso aveva anche 800 euro in banconote di piccolo taglio

Quando ha visto i poliziotti delle Volanti ha cercato di disfarsi della sostanza stupefacente che aveva con sé, ma il suo gesto non è sfuggito agli agenti che lo hanno bloccato, dopo aver raccolto i quattro involucri gettati dall'uomo. Dentro c'erano 11 grammi di eroina.

E' successo nel pomeriggio di sabato 24 aprile tra via Scarlatti e via Chiti a San Paolo. L'uomo fermato è un 26enne di nazionalità nigeriana, irregolare in Italia. I poliziotti gli hanno trovato addosso anche 800 euro in banconote di piccolo taglio, sequestrati, al pari della droga, in quanto ritenuti provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato quindi denunciato per spaccio e messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione della Questura per i provvedimenti circa il suo status irregolare in Italia.