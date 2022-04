05.04.2022 h 08:39 commenti

Vede i carabinieri e ingoia un ovulo e due dosi di eroina: arrestato

I militari hanno riconosciuto lo spacciatore nella zona di ponte alla Vittoria e sono subito intervenuti recuperando parte dello stupefacente non ancora ingerito e portando poi l'uomo in ospedale

Quando ha visto avvicinarsi la pattuglia di carabinieri ha subito portato le mani alla bocca, ma il gesto non è sfuggito ai militari che nell'uomo avevano riconosciuto uno spacciatore. Così sono riusciti a intervenire recuperando due involucri con dentro eroina che l'uomo non aveva ancora ingerito. E' successo domenica vicino al ponte alla Vittoria a Prato e in manette, arrestato dai carabinieri di Montemurlo, è finito uno spacciatore nigeriano di 37 anni, pregiudicato e senza fissa dimora.

I militari, sospettando che lo straniero avesse ingerito altre dosi, oltre alle due recuperate, lo hanno quindi portato all’ospedale Santo Stefano dove una radiografia ha dato conferma di ciò. Il nigeriano è stato quindi tenuto ricoverato finché non ha espulso un altro ovulo contente oltre 10 grammi di eroina, nonché altre due dosi della stessa sostanza.