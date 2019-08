16.08.2019 h 10:53 commenti

Vede i carabinieri e ingoia sei ovuli di eroina, portato in ospedale e arrestato

Il giovane è stato visto cedere droga ad un ragazzo pratese ed è stato fermato dai militari. Il cliente segnalato alla prefettura per uso di droga

Ha ingerito sei ovuli di eroina per passare indenne il controllo dei carabinieri ma l'escamotage non gli è servito a evitare l'arresto. In manette è finito un nigeriano di 27 anni, bloccato ieri, giorno di Ferragosto, dai carabinieri di Montemurlo che da qualche giorno lo tenevano sotto controllo. Il giovane deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari lo hanno visto cedere droga ad un ragazzo pratese che è stato identificato e segnalato alla prefettura come consumatore di eroina. Il nigeriano, quando si è accorto della presenza dei carabinieri, ha ingerito gli ovuli di eroina. Il gesto non è passato inosservato e subito è stato disposto il trasferimento all'ospedale di Prato. Attualmente lo spacciatore è in attesa di essere processato per direttissima.



Edizioni locali collegate: Prato

