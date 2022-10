14.10.2022 h 13:42 commenti

Vede i carabinieri e ingoia gli ovuli, arrestato giovane spacciatore

Il 23enne è stato fermato in via Baldinucci e poi accompagnato al Santo Stefano per un'ecografia all'addome dove sono state trovate 12 dosi di eroina

Arrestato un 23enne nigeriano che ieri 13 ottobre, in via Baldinucci, dopo aver notato una pattuglia dei carabinieri, ha ingerito 12 dosi di eroina. I militari hanno quindi inseguito e bloccato il giovane che poi è stato accompagnato al Santo Stefano per sottoporlo a un'ecografia all'addome. L'esame ha confermato la presenza della droga nello stomaco. Una volta espulsa, è scattato l'arresto. L'uomo, processato stamani per direttissima, è stato condannato a 10 mesi di reclusione con pena sospesa. Dunque è stato scarcerato.

Edizioni locali collegate: Prato

