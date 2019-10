26.10.2019 h 16:08 commenti

Vede i carabinieri e ingoia 16 ovuli di cocaina ed eroina

Lo spacciatore è stato portato prima in ospedale e, dopo l'espulsione dello stupefacente, in carcere. E' stato fermato nella zona della stazione centrale

Prima di essere bloccato dai carabinieri in borghese della tenenza di Montemurlo ha ingerito 16 ovuli di eroina e cocaina. Protagonista un nigeriano di 28 anni, fermato dai militari nella zona della stazione centrale di Prato. Il giovane, trasportato in ospedale e trattenuto in osservazione, ha poi espulso gli ovuli ed è stato arrestato. Complesisvamente la sostanza stupefacente ammonta a circa 60 grammi tra eroina e cocaina. Una volta dimesso dall'ospedale, il 28enne è stato condotto nel carcere della Dogaia a disposizione dell'autorità giudiziaria pratese.

