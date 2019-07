17.07.2019 h 14:37 commenti

Vasto incendio sterpaglie a Castelnuovo, sul posto due squadre dei vigili del fuoco e cinque mezzi

L'allarme è scattato attorno alle 13.15. E' stato chiesto il supporto delle squadre antincendio boschivo della Regione

Paura nel primo pomeriggio di oggi, 17 luglio, a Castelnuovo, nell'estrema periferia sud di Prato, per un incendio sterpaglie che sta interessando un vasto appezzamento di terreno. L'allarme è scattato attorno alle 13.15.

Sul posto, in via di Castelnuovo, stanno operando due squadre dei vigili del fuoco del comando di Prato con il supporto di due mezzi antincendio boschivi e un'autobotte. E' stato richiesto anche il supporto della Regione che ha provveduto a inviare due automezzi della Vab. L'area devastata dalle fiamme è di circa 5 ettari.

L'incendio è in fase di spegnimento e a breve inizieranno le operazioni di bonifica.