12.07.2022 h 20:39 commenti

Vasto incendio in una oliveta a Figline, le fiamme minacciano anche un'abitazione

Sul posto intervenuti in forze i vigili del fuoco e i volontari del Csn e della Vab, che sono riusciti a circoscrivere il rogo. Distrutti circa un ettaro di sterpaglie e 200 piante di olivo



Paura per un'abitazione che nel pomeriggio di oggi, 12 luglio, è stata lambita dalle fiamme che si sono sviluppate in una oliveta vicino a Figline in località Villa Scarselli. Il fuoco si è sviluppato intorno alle 17 per cause in corso di accertamento e si è esteso rapidamente avvicinandosi al fitto bosco soprastante. Il fumo è stato immediatamente avvistato dal sistema di videocontrollo dei volontari del Csn che ha attivato immediatamente il dispositivo antincendi boschivi.

Sul posto sono intervenute quattro squadre del Csn e tre squadre della Vab coordinate da un direttore delle operazioni di spegnimento della Regione Toscana. Attivati anche i vigili del fuoco di Montemurlo che sono intervenuti con il supporto di un'autobotte e di un mezzo antincendio boschivo provenienti dalla centrale, per un totale di 4 mezzi e 9 uomini. Era stato messo in preallarme dal centro operativo anche l'elicottero antincendio il cui intervento non è stato però necessario. Grazie al tempestivo intervento in forze, il fuoco è stato fermato a pochi metri dal bosco e ha interessato circa un ettaro e mezzo di oliveta. I carabinieri forestali, presenti sul posto insieme al personale di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco, stanno svolgendo le indagini per determinare la causa dell'evento che ha danneggiato circa 200 piante di olivo e bruciato un piccolo rudere annesso agricolo alla villa Scarselli..