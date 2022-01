17.01.2022 h 20:10 commenti

Vasto incendio in una fabbrica a Oste, sul posto i vigili del fuoco

L'allarme al 115 è scattato poco prima delle 20. Si tratta di una ditta di abiti usati. La colonna di fumo nero è visibile da lontano

Un vasto incendio è scoppiato poco prima delle 20 di oggi, 17 gennaio, in una fabbrica a Oste nel comune di Montemurlo. Si tratta di un'azienda di abiti usati in Ombrone angolo via Puccini, la Mitumba tex. Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo e del comando provinciale di Prato. In particolare due squadre più l’autoscala e tre autobotti. Le fiamme, che sembrano essere partite dall’interno, sono sotto controllo, Non risultano feriti.