21.08.2020 h 18:59 commenti

Vasto incendio di sterpaglie al Macrolotto 2, in fiamme anche alcuni terreni agricoli

Sul posto una squadra della centrale di Via Paronese ed una del distaccamento di Montemurlo, oltre ad un’autobotte e mezzi fuoristrada

I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti questo pomeriggio 21 agosto nella zona del Macrolotto 2, in di Via di Maiano per lo spegnimento di un vasto incendio che ha coinvolto, oltre a sterpaglie e vegetazione, anche alcuni terreni agricoli e materiale di vario genere.

Le fiamme si sono propagate intorno alle 15,30, sul posto una squadra della centrale di Via Paronese ed una del distaccamento di Montemurlo, oltre ad un’autobotte e mezzi fuoristrada. L’incendio è stato messo sotto controllo un poco più di un’ora, attualmente sono in corso le operazioni di minuto spegnimento, rese difficili dalla presenza di materiale vario abbandonato in più punti .



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus