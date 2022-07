18.07.2022 h 22:54 commenti

Vasto incendio boschivo a La Briglia, le fiamme partite da un'uliveta

Sul posto i vigili dl fuoco di Prato con tre mezzi, le squadre Vab e i carabinieri. L'intervento è in corso e per circoscrivere le fiamme si opera anche dal versante della zona industriale

Questa notte un vasto incendio ha colpito la collina sopra La Briglia nel Comune di Vaiano. Le fiamme sono partite in serata da un’uliveta e si sono propagate nel vicino bosco. Le squadre dei volontari della Vab hanno lavorato in supporto dei vigili del fuoco presenti con tre mezzi di cui uno del distaccamento volontari di Vaiano. Per circoscrivere l’incendio i soccorritori sono intervenuti anche dal lato della zona industriale. Sul posto anche i carabinieri. Sono andati in fumo 5mila metri quadrati di vegetazione.