Variante urbanistica, c'è più tempo per presentare le osservazioni

Il Comune di Montemurlo ha prorogato il termine al 10 dicembre. Il sindaco: “Importante far slittare la scadenza così da ampliare il dibattito sulla città del futuro”

C'è tempo fino al 10 dicembre per presentare proposte e osservazioni alla variante generale al Piano operativo e al Piano strutturale del Comune di Montemurlo. La proroga del termine è stata comunicata nei giorni scorsi. Cittadini, imprese, categorie economiche e associazioni possono dare il loro concreto contributo con idee e proposte per disegnare la Montemurlo del futuro.«Abbiamo riscontrato grande interesse tra i cittadini e quindi ci è sembrato giusto ed importante lasciare altro tempo per la presentazione delle proposte e delle osservazioni - sottolinea il sindaco, Simone Calamai- la variante disegnerà la Montemurlo del 2030 e quindi il processo di ascolto è fondamentale per costruire una città sempre più green e attenta all'ambiente e allo sviluppo sostenibile».Gli indirizzi dell'amministrazione comunale, maturati nell'azione di governo svolta sino ad adesso e confrontati con le diverse espressioni del territorio, costituiranno il riferimento programmatico per la definizione degli obiettivi della variante generale al piano operativo e della contestuale variante al piano strutturale. Le linee programmatiche per pianificare lo sviluppo locale si possono riassumere sinteticamente nella rigenerazione e riqualificazione delle aree urbane degradate, nel potenziamento della sostenibilità, dell'efficienza energetica e e nella sicurezza ambientale, nella promozione dello sviluppo delle attività economiche e nell'incremento delle dotazioni infrastrutturali e di spazi e servizi pubblici. Infine, grande attenzione sarà data alle politiche abitative e alla valorizzazione e tutela delle aree rurali.Le proposte potranno essere presentate al Comune di Montemurlo entro il 10 dicembre tramite pec all'indirizzooppure in forma cartacea con consegna a mano all'ufficio protocollo del Comune di Montemurlo. L'oggetto della pec o del documento cartaceo dovrà riportare la dicitura "Contributo per la formazione della Variante generale al Po e Ps”.