Variante alla sr325, la gaffe dei Comuni valbisentini azzoppa subito il progetto

Irritazione di Montemurlo che non è stata né coinvolta né informata nonostante il percorso si snodi sulle colline di Bagnolo. Il sindaco Calamai: "Nessun tipo di ipotesi progettuale può essere realizzata concretamente se va a impattare sull'ambiente"

Che ci sia bisogno di trovare una soluzione alla sr325, unica strada di collegamento per la Val di Bisenzio, è cosa ormai nota ma l'annuncio del progetto alternativo, fatto dal'Unione dei Comuni e presentato alle categorie economiche, rischia di trasformarsi in un boomerang a causa dell'incredibile gaffe fatta dai tre Comuni valbisentini, e con loro dai progettisti, che non hanno minimamente coinvolto né informato l'amministrazione di Montemurlo. E questo nonostante il tracciato proposto sfoci, dopo due gallerie e un viadotto e 9 km di percorso, proprio a Bagnolo, dopo aver attraversato le colline montemurlesi.

Logica quindi la sorpresa, ma anche l'irritazione, del sindaco di Montemurlo Simone Calamai che, come prima dichiarazione da neoeletto presidente della Provincia, aveva proprio auspicato la massima condivisione e collaborazione tra i Comuni pratesi anche per la viabilità. "Non conosco il progetto e non mi posso esprimere - dice Calamai -. Ciò che so l'ho appreso dai giornali, ma è chiaro che una proposta come quella della variante alla 325, prima di ogni tipo di presentazione pubblica, sarebbe dovuta passare dal confronto con il Comune di Montemurlo, che non è stato interessato in alcun modo di questo studio preliminare di fattibilità. Non c'è stato alcun tipo di contatto, né di condivisione".

Le perplessità più grosse del sindaco di Montemurlo riguardano l'impatto ambientale che un'opera di questo tipo avrebbe sulla zona collinare di Montemurlo e Bagnolo e le conseguenze per il traffico cittadino: "Nessun tipo di ipotesi progettuale può essere realizzata concretamente se va a impattare sull'ambiente. La tutela della collina è e rimane per la mia amministrazione prioritaria. Allo stesso modo non si possono fare ipotesi mettendo in discussione quella che è la mobilità interna al Comune di Montemurlo su reti viarie che non sono assolutamente adeguate al tipo di traffico e ai collegamenti esistenti".

Il sindaco Calamai lancia poi una frecciata ai colleghi valbisentini, anche in considerazione dei costi preventivati per l'opera, almeno 100 milioni: "A mio parere, chi mette in campo ipotesi di questo tipo, alla base deve fare una riflessione: parametrare le proposte ad una loro realistica possibilità di realizzazione. Bisogna pensare a quelli che possono essere i finanziamenti e le risorse a disposizione per concretizzare opere di questo tipo".