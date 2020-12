22.12.2020 h 18:51 commenti

Varato il calendario per il ritiro dei rifiuti durante le feste natalizie

Alia ha organizzato il servizio in base ai giorni festivi. Poche le modifiche apportate. Il 25 e il 26 dicembre, il primo e il 6 gennaio la pulizia stradale sarà fatta solo nel centro storico di Prato

Alia ha varato il calendario per la raccolta dei rifiuti dal 25 dicembre al primo gennaio. Ritiro regolare a Prato secondo la consueta programmazione. Il rifiuto che solitamente viene ritirato il venerdì (il giorno coincide con Natale e Capodanno), sarà ritirato il giorno successivo, sabato 26 e sabato 2 gennaio nei comuni dell'area pratese: Carmignano, Poggio a Caiano, Vaiano e Montemurlo (organico), Cantagallo e Vernio (plastica). Resta invariata la programmazione del ritiro per le utenze che stanno rispettando la quarantena per il Covid.

Nessuno stop alla pulizia strade che verrà fatta come di consueto tranne il 25 e il 26 dicembre e il primo e il 6 gennaio. In questi giorni, però, è garantito lo spazzamento nel centro storico.

Ogni altra informazione è disponibile telefonando al call center 800 888 333.













