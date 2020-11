24.11.2020 h 10:46 commenti

Vandalizzato il container della Misericordia usato per i tamponi al polo scolastico di via Reggiana

Nella notte mandato in frantumi il vetro della finestra e incrinato quello della porta. I volontari non hanno interrotto il servizio e anche stamani hanno effettuato i test. Nei giorni scorsi era stato tagliato il tendone del drive through della Pubblica Assistenza

Brutta sorpresa questa mattina 24 novembre per i volontari della Misericordia in servizio al polo scolastico di via Reggiana. Nella notte è stato vandalizzato il container per effettuare i tamponi agli studenti parcheggiato davanti all’istituto Gramsci Keynes.

Alle 7,20 i confratelli del primo turno hanno trovato il vetro della finestra in frantumi e quello della porta incrinato. Da un primo sopralluogo sembra che i vandali non siano riusciti a entrare dentro ma si siano limitati a danneggiare la porta e la finestra. Nonostante la spiacevole "visita" notturna, i volontari della Misericordia hanno deciso di non interrompere il servizio di tamponi drive through in programma per la giornata di oggi. Prontamente hanno ripulito il container da i vetri e coperto la finestra rotta.

Sul posto, per rendersi conto della situazione, si sono recati il provveditore Francesco Logli e il responsabile del settore Protezione civile della Misericordia Alessandro Castagnoli. "È veramente spiacevole che in un momento delicato come quello che stiamo vivendo vengano attaccate e danneggiate delle strutture messe a servizio della popolazione – dice il provveditore Francesco Logli – questi fatti incresciosi non fanno altro che togliere tempo e risorse a chi si impegna attivamente in questa epidemia".