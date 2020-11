17.11.2020 h 11:45 commenti

Vandali si accaniscono nella notte contro lo sportello Jolly in piazza del Comune

Spaccato lo schermo dell'apparecchio. E' intervenuta la polizia che ha effettuato i rilievi e acquisito le immagini delle varie telecamere di sorveglianza della zona

Atto vandalico, compiuto in piena notte, ai danni dello sportello automatico Jolly di piazza del Comune, il cui schermo è stato spaccato. Secondo i primi accertamenti non c'è stato nessun tentativo di forzare l'apparecchio, ma solo il gesto vandalico nei confronti dello schermo. Non sarebbe nemmeno la prima volta, visto che lo stesso sportello è già stato vandalizzato in passato. Sul posto è intervenuta la polizia che ha fatto gli accertamenti con la Scientifica. Risulteranno utili anche le immagini delle telecamere di sicurezza, che abbondano nella zona. I tecnici del Comune stanno già intervenendo per sostituire lo schermo e rendere nuovamente utilizzabile il Jolly attraverso il quale è possibile consultare tante informazioni utili sui siti web della Rete Civica di Prato, pagare alcuni servizi comunali e stampare certificati.

