Vandali nel giardino di via Riva a Bagnolo, rotta una scultura di legno

La rabbia del sindaco: "E' uno dei luoghi più cari ai bambini, siamo di fronte ad un gesto di inciviltà e cattiveria. Serve ripartire dal rispetto per la città". Nello spazio verde trovano posto diverse opere che raffigurano animali. In passato spezzata l'ala di un'aquila

Una delle sculture di legno collocate nel giardino di via Riva a Montemurlo è stata danneggiata dai vandali. La scoperta è stata fatta nella mattina di oggi, martedì 25 agosto, dal sindaco Simone Calamai impegnato in un sopralluogo finalizzato a mettere a punto gli ultimi dettagli per l'iniziativa nel corso della quale sarà scoperta la targa con il nome del giardino scelto dai bambini della scuola Hack di Bagnolo. Quello scoperto oggi non è il primo atto vandalico all'interno del parco dove, in passato, è stata rotta l'ala ad un'aquila in legno, una delle opere raffiguranti animali che si trovano nel giardino. Un cesto di inciviltà e cattiveria che è stato stigmatizzato dal sindaco: “Vorrei – il suo commento – che questo luogo fosse il simbolo della ripartenza, della rinascita dopo i mesi più duri del coronavirus che ha costretto i bambini alla lontananza dalla scuola e dagli spazi per il gioco. Serve ripartire tutti insieme dal rispetto e dalla cura della città e da luoghi suggestivi e tanto amati come questo giardino”.







