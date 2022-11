05.11.2022 h 12:07 commenti

Vandali in azione a Montemurlo, distrutta la corona d’alloro al monumento ai Caduti

La scoperta è stata fatta nella notte dai carabinieri. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona di piazza della Libertà, dove si trova il monumento che ricorda i morti di tutte le guerre. Il sindaco: “Gesto incivile che fa male a tutta la comunità che ha celebrato la festa del 4 novembre”

Vandali in azione a Montemurlo dove nella notte di sabato 5 novembre è stata distrutta la corona d’alloro con il tricolore deposta al monumento ai Caduti di tutte le guerre, in piazza della Libertà. La scoperta è stata fatta poco prima delle 1.30 dai carabinieri della Tenenza, impegnati nel controllo del territorio. L’atto vandalico è uno schiaffo alla ricorrenza del 4 novembre, festa dell’Unità d’Italia e delle Forze armate. Immediata la condanna del sindaco, Simone Calamai: “Provo sdegno, indignazione e dolore per quanto avvenuto all’indomani della giornata in ricordo dei soldati morti per la nostra libertà e per la nostra Patria. Non so darmi una spiegazione per questo incivile e sconsiderato atto. Credo che tutto ciò debba far percorrere con ancora più forza la strada dell’educazione alla memoria e al rispetto dei valori su cui si fonda la nostra Repubblica”. Alle indagini dei carabinieri si aggiungono quelle della Digos. La polizia municipale ha messo a disposizione i filmati delle telecamere di sicurezza installate nella zona. “Mi auguro - ancora il sindaco - che si possa risalire quanto prima agli autori del gesto, un gesto che fa male a tutta la comunità”. I responsabili potrebbero venir chiamati a rispondere, oltre che di danneggiamento, anche di vilipendio al tricolore.

