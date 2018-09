24.09.2018 h 17:33 commenti

Vandali a Montemurlo: infranta vetrata della Sala Banti, danni per migliaia di euro

L’atto di vandalismo è stato compiuto nella notte tra domenica e lunedì ed è stato scoperto stamattina dal custode. In corso le indagini della polizia municipale che sta visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza

Nuovo atto di vandalismo a Montemurlo contro il patrimonio pubblico. Ad essere stata presa di mira questa volta è stata la vetrata esterna del teatro della Sala Banti in piazza della Libertà. Ignoti, nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 settembre, hanno scagliato contro la vetrata un oggetto contundente, probabilmente un sasso o un tombino di ferro, che ha incrinato il pesante vetro anti-sfondamento. Per fortuna la vetrata, lunga almeno un paio di metri, ha retto all’urto e non è caduta a terra.

Ad accorgersi dell’atto di vandalismo questa mattina è stato il custode del teatro, durante il suo solito giro d’ispezione ed ha subito allertato il sindaco Mauro Lorenzini. "Si tratta di un episodio molto grave - dice il sindaco - che denota la più totale mancanza di senso civico e di rispetto del bene pubblico, senza contare che il fatto avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. Per fortuna il vetro, anti sfondamento, si è scheggiato senza cadere a terra. Ho subito allertato la polizia municipale e sono in corso le indagini, che si avvarranno anche dei filmati delle telecamere di sicurezza sistemate nella piazza. Faccio appello a tutti i cittadini a denunciare prontamente alle forze dell’ordine se assistono ad atti di vandalismo e, come in questo caso, a fornirci elementi utili a risalire ai responsabili. Da tempo abbiamo intensificato i controlli in zona, ma purtroppo questo non ha scoraggiato malintenzionati".

Il danno alla vetrata della Sala Banti ammonta a qualche migliaia di euro e non è la prima volta che il teatro viene preso di mira. Nel tempo sono state danneggiate le poltroncine e la porta d’ingresso.