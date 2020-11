26.11.2020 h 09:30 commenti

Valorizzazione delle eccellenze gastronomiche della Val di Bisenzio, cercasi produttori

C'è tempo fino al 29 novembre per candidarsi a rappresentare il volto enogastronomico della Vallata in vista del 9 dicembre quando ci sarà l'appuntamento è con 'ConosciAmo la Toscana rurale'

Il prossimo 9 dicembre il territorio pratese e la Val di Bisenzio saranno protagonisti di uno degli appuntamenti del progetto ConosciAmo la Toscana Rurale dedicato alla promozione e alla valorizzazione delle produzioni locali della Regione, L’iniziativa – che è promossa da Anci Toscana e l’Accademia dei Georgofili in collaborazione dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio - si concretizza in un webmeeting previsto dalle 14.30 che sarà possibile seguire anche in diretta sulla pagina facebook di AnciToscana@ancitoscana. Ci saranno i rappresentanti istituzionali, a partire dal sindaco di Vaiano Primo Bosi che è responsabile Prodotti tipici di AnciToscana – ma soprattutto gli operatori del territorio chiamati a raccontare le eccellenze attraverso le loro esperienze. Dall’olio al vino, dalla castagna alla filiera del Gran Prato, dalla Carne Calvanina al tartufo, dal miele ai biscotti. L’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio e il suo presidente Guglielmo Bongiorno lancia l’appello e l’invito, rivolto produttori e coltivatori, a candidarsi per presentare prodotti, filiere e progetti. C’è tempo fino a domenica 29 novembre per presentare la propria candidatura inviando una semplice mail a eventi@bisenzio.it Nel corso dell’incontro verranno puntati i riflettori sulle problematiche e le potenzialità del territorio anche con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra Comuni, associazioni e produttori, promuovendo l’economia locale e il turismo.