04.08.2022

Valletti che passione! Record di domande per i 10 posti disponibili

Tra chi si è candidato anche molte donne, i giovani e qualche straniero. Il debutto avverrà l'8 settembre. Il sindaco Biffoni: "E' motivo d'orgoglio vedere che c'è voglia di stare dentro le tradizioni cittadine"

Ci saranno anche le donne, i giovani e forse anche qualche cittadino di origine straniera nel corpo dei valletti comunali che sfilerà l'8 settembre al Corteggio storico in occasione della festa della città. Novità al passo con i tempi rese possibili dal bando che il Comune ha pubblicato per crecare nuove leve e che è aperto ancora per qualche giorno. Un bando che sta riscuotendo un grandissimo successo. "Cercavamo una decina di persone per rimpinguare il corpo che in tutto è composto da una trentina di figuranti.– racconta Ivan Marzocco, cerimoniere del Comune – Ad oggi abbiamo oltre 50 domande. Il 20% sono donne che è una novità assoluta. Non potremo accontentare tutti ma il dato è comunque importante e oltre ogni aspettativa. Il debutto avverrà sicuramente l'8 settembre, ma forse ce la facciamo anche per la festa della Liberazione, due giorni prima".Il sindaco Matteo Biffoni ha definito questo boom, un motivo d'orgoglio: "C'è voglia di stare dentro le tradizioni cittadine, di partecipare attivamente, di esserne protagonisti. E' una città che si rinnova senza rinunciare alle sue radici e alla sua identità. Sono felicissimo di questo".I valletti ricevono solo un rimborso spese. E' un gettone che viene versato per ogni uscita. Ammonta a 71 euro per ciascuna delle varie figure di cui si compone il corpo eccetto che per le chiarine che necessitano di un minimo di preparazione in fatto di musica e che quindi ricevono 110 euro.Negli ultimi anni il gruppo si era assottigliato notevolmente tra persone in là con l'età, decessi e rinunce. L'amministrazione comunale, temeva di riuscire a fatica a trovare delle disponibilità ma si sbagliava. L'idea di pubblicare il bando per cercare nuovi partecipanti è stata evidentemente vincente. Il corpo, ora, conoscerà una nuova primavera..