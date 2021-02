02.02.2021 h 12:59 commenti

Valdibisenzio, torna d’attualità il comune Unico. La proposta avanzata dalle opposizioni di centrodestra

I tre consiglieri di minoranza pronti a raccogliere le firme per chiedere l'istituzione di un solo territorio in vallata che riunirebbe i 20mila cittadini di Vaiano, Vernio e Cantagallo. "Un'opportunità anche economica che non possiamo perdere"

In Valdibsienzio si torna a parlare del comune Unico, questa volta a chiederlo sono i tre capogruppo dell’opposizione Gualberto Seri (Lista civica i Vaianesi), Francesca Storai (SiAmo Vernio) e Lorenzo Santi (La Città per noi Cantagallo). Nel 2014 il referendum fu bocciato, ma secondo i consiglieri ora i tempi sono maturi per rilanciare la proposta che potrebbe eventualmente alla formazione di un comune di quasi 20mila abitanti, quindi il primo per popolazione dopo il capoluogo, con un risparmio del 15% dei costi totali e la possibilità di raddoppiare gli investimenti. Come 7anni fa, anche questa volta si parte dalla considerazione che nei tre Comuni sono già attivi una serie di servizi associati che vengono condivisi fra i residenti dei tre Comuni e fanno capo, appunto, all’Unione dei comuni. A questo aspetto noto si unisce l’esperienza del lockdown, quando con il divieto di oltrepassare i confini comunali, sono stati richiesti dagli stessi amministratori deroghe per considerare il territorio come unico, proprio in virtù della stretta collaborazione fra le amministrazioni. Il prefetto negò il consenso per mancanza di forma giuridica. Secondo Santi, Storai e Seri , la realizzazione di un unico comune avrebbe anche un peso maggiore anche nel recepimento di finanziamenti rispetto a quello di tre singoli Comuni, un’opportunità importante nell’ottica del rilancio economico della Valdibisenzio. Resta da decidere quale sarà il percorso da intraprendere per la richiesta, se si scegliesse quella della proposta della legge di iniziativa popolare allora inizierebbe la raccolta delle firme, percorso abbastanza fattibile perché a Vaiano ne servirebbero 1.500, a Vernio 1.200 e a Cantagallo 700.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

