A Prato e in Val di Bisenzio pubblicato il bando Pacchetto scuola per sostenere l'acquisto dei libri

C'è tempo fino al 22 settembre per compilare la domanda online. Sabato e domenica l'associazione Nel mio Piccolo raccoglie zaini, pennarelli e materiale scolastico davanti al negozio Nenciarini Gioca Giò per donarlo alle famiglie in difficoltà

Comuni e associazioni insieme per aiutare le famiglie in difficoltà economica a sostenere le spese per l'acquisto di libri e materiale scolastico. A Prato possono presentare domanda le famiglie con un Isee in corso di validità non superiore a 15.748,78 euro con figli residenti nel Comune di Prato e iscritti, per l’a.s. 2023/2024, ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli enti locali, o ad un percorso di Istruzione e Formazione professionale (IeFP)

Gli interessati possono compilare ed inoltrare la domanda direttamente da un proprio computer, mediante la procedura informatica presente sul sito del Comune di Prato, oppure rivolgersi ad uno dei Caaf-Centro Servizi convenzionati, che provvederà a trasmettere la domanda al Comune di Prato.

Le domande possono essere presentate dalle 9 di oggi, mercoledì 30 agosto, alle 13 di venerdi 22 settembre.

Nei Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo l'incentivo è rivolto agli iscritti per l'anno scolastico 2023-2024 alle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie (private e degli enti locali), e a percorsi di istruzione e formazione professionale in scuole o agenzie formative accreditate.

Le famiglie hanno tempo fino al 22 settembre per presentare la domanda di partecipazione esclusivamente in modalità on-line accedendo al sito del Comune di Vaiano (ente capofila della gestione associata dei servizi scolastici per i tre comuni), nella sezione Documenti e Dati - Istanze, autenticandosi con credenziali SPID, CIE, CNS. Gli incentivi possono essere utilizzati per l’acquisto libri di testo, di altro materiale didattico e di servizi scolastici.

Oltre all’iscrizione all’anno scolastico che sta per iniziare è necessario che l’ISEE del nucleo familiare a cui appartiene lo studente non superi il valore di 15.748,78. Lo studente deve poi essere residente e di età non superiore a 20 anni. Il requisito dell’età non si applica agli studenti diversamente abili, con handicap riconosciuto o con invalidità non inferiore al 66%.

Per chi avesse difficoltà con la procedura on-line, è attivo il servizio di facilitazione della Bottega della Salute Mobile, previo appuntamento telefonico al 333 6672133.

L'associazione Nel mio piccolo, invece sabato 2 e domenica 3 Settembre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 davanti al negozio Nenciarini amico Giò raccoglierà quaderni, astucci zaini e materiale scolastico da donare alle famiglie bisognose seguite dai servizi sociali Lo scorso anno sono stati consegnati 250 kit con quaderni, diari, pennarelli e tutto quanto serve per la scuola.



