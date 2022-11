23.11.2022 h 10:47 commenti

Val di Bisenzio, parcheggi per disabili a portata di click

La polizia municipale ha geolocalizzato i 130 stalli distribuiti sul territorio indicando per ciascuno, oltre all'indirizzo, anche se è pubblico o riservato. Prossimamente verranno mappate le colonnine per la ricarica delle auto elettriche

Geolocalizzati i 130 posti auto riservati ai disabili nei comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo. Un lavoro fatto dalla polizia municipale della Val di Bisenzio che in 4 mesi ha mappato tutti gli stalli indicando anche se il parcheggio è riservato oppure pubblico. “Per ciascuno stallo – spiega il comandante Rodolfo Ricò – viene indicato l'indirizzo ed è caricata anche una foto, per dare un servizio ancora migliore è possibile utilizzare google maps in modo da arrivare direttamente a destinazione”. Per accedere alle mappe bisogna collegarsi con il sito dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, cliccare sulla voce servizi, poi mobilità e infine stalli disabili online ( QUI IL LINK ). A questo punto compaiono le mappe dei tre comuni “Per ora abbiamo censito i parcheggi – continua Ricò – ma il prossimo obiettivo è quello di indicare le colonnine di ricarica per le auto elettriche, in modo da aiutare gli automobilisti nel pianificare i viaggi. In realtà le possibilità sono infinite è censibile e mappabile tutto ciò che non si muove, ad esempio anche i fontanelli dell'acqua”.