14.06.2022 h 14:08 commenti

Val di Bisenzio, Comune unico: l'obiettivo è un solo sindaco per le elezioni amministrative del 2024

Per ora è stato organizzato il Comitato formato dalle forze di opposizione e dal Pd, escluso quello di Vernio. A settembre inizia la raccolta delle firme e verrà depositata la proposta della legge di iniziativa popolare per la costituzione della nuova realtà

In Val di Bisenzio, a distanza di 8 anni dal referendum per la costituzione del Comune unico, si torna a parlare della fusione delle tre amministrazioni, ma questa volta realizzando una sola realtà

(nel 2014 le opzioni erano tre:Comune unico, unione Cantagallo con Vernio o Vaiano con Cantagallo).

L'obiettivo è di arrivare alle elezioni ammnistrative del 2024 con un solo sindaco per tutta la vallatale forze di minoranza di Vaiano, Cantagallo e Vernio, insieme al Pd hanno dato il via alla costituzione del Comitato che, a partire da settembre, presenterà la proposta di legge di iniziativa popolare per la costituzione del Comune unico alla Regione e contemporaneamente inizierà la raccolta di firme. Il Pd di Vernio invece, anche questa volta, è contrario a creare un solo Comune.

Iter per la costituzione. Il Comitato deve raccogliere mille firme a Vaiano, pari al 15% della popolazione che ha diritto al voto, 900 a Vernio (20%) e 600 (15%) a Cantagallo, contemporaneamente verrà presentata in Regione la proposta della legge di iniziativa popolare per la costituzione del Comune, passati 40 giorni per la verifica delle firme viene indetto il referendum. Se vincono i "Si" i tre Comuni saranno commissariati in attesa delle elezioni a cui si possono presentare anche i sindaci in scadenza.



"Abbiamo trovato la disponibilità del Pd e non solo - spiegano Santi e Seri- quindi siamo disposti a ritirare la nostra proposta e presentarne una nuova a nome del comitato. La strada da percorrere è quella del percorso partecipativo coinvolgendo la popolazione e gli attori economici per una maggiore condivisione. I tempi sono quelli giusti per arrivare alla scadenza naturale dei tre sindaci senza creare fratture nelle gestione del Comune, i mesi del commissariamento sarebbe pochi e comunque coincidono con quelli di campagna elettorale". Nel 2021 La lista civica "I vaianesi" con il capogruppo Gualberto Seri, La Città per noi a Cantagallo con il capogruppo Lorenzo Santi e SiamoVernio con la capogruppo Francesca Storai ( leggi ) hanno presentato in Regione la proposta di legge per la costituzione del Comune unico, ma non hanno iniziato la raccolta firme cercando un dialogo anche con le forze di maggioranza le categorie economiche e i sindacati."Abbiamo trovato la disponibilità del Pd e non solo - spiegano- quindi siamo disposti a ritirare la nostra proposta e presentarne una nuova a nome del comitato. La strada da percorrere è quella del percorso partecipativo coinvolgendo la popolazione e gli attori economici per una maggiore condivisione. I tempi sono quelli giusti per arrivare alla scadenza naturale dei tre sindaci senza creare fratture nelle gestione del Comune, i mesi del commissariamento sarebbe pochi e comunque coincidono con quelli di campagna elettorale".

L'idea del Comune unico piace al sindaco di Cantagallo Guglielmo Bongiorno. "Con l'Unione dei Comuni abbiamo sperimentato la condivisione di 30 servizi, ora abbiamo la possibilità di rendere ancora più efficiente la macchina comunale, del resto l'ottica è quella dei multiservizi lo vediamo dai rifiuti all'acqua". Sulla stessa lunghezza d'onda il Pd di Vaiano. "Al centro del processo c'è la volontà dei cittadini - spiega la segretaria Roberta Roberti - il Comune Unico è un'opportunità che deve essere colta, nell' ottica della razionalizzazione dei servizi e di una maggiore forza all' interno del territorio. Da qui alla fine dell' estate cercheremo di coinvolgere all' interno del Comitato più soggetti possibili in modo che sia veramente un' espressione condivisa anche per riscrivere la proposta della legge regionale".

Decisamente contrario il sindaco di Vernio Giovanni Morganti e il segretario del Pd Pierluigi Amerini: "Si sta discutendo di una modifica dell'Unione dei Comuni - spiega Amerini - che potrebbe essere migliorativa quindi è necessario capire quale saranno le nuove regole. a questo si aggiunge che Vernio è una comunità piccola che si basa sulla prossimità: in pandemia siamo riusciti a rafforzare la rete di solidarietà, inoltre partecipiamo a tutti i tavoli delle aree soggette allo spopolamento: il sindaco ha ottenuto buoni risultati, penso ad esempio alla realizzazione della Casa della Salute, ora ci stiamo muovendo verso collegamenti internet e di trasporto più veloci".

Per Fdi di Vernio e Cantagallo: "Se ci saranno sostanziali vantaggi per tutta la popolazione della Valle del Bisenzio, senza che nessun territorio diventi la periferia della periferia, Fratelli d’Italia si troverà a fianco di questa battaglia, che nelle ultime settimane sta vedendo l'avvicinamento di tante realtà diverse fra loro".

intanto l'imprenditore Riccardo Matteini ha deciso di dare la propria disponibilità a far parte del comitato. "Credo che sia un'iniziativa importante per lo sviluppo della Val di Bisenzio- ha spiegato - prima che aveva una connotazione politica unica ero perplesso, ora che è bipartisan sciolgo ogni riserva".