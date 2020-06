16.06.2020 h 10:41 commenti

Vaiano solidale, sono già stati raccolti 28mila euro per aiutare le famiglie in difficoltà

Saranno riservati a chi non riesce a pagare bollette e affitto. Il Comune ha già pubblicato il bando per ottenere contributi per le utenze

Il progetto di raccolta fondi Vaiano solidale, attivato dal Comune per sostenere la comunità nella lunga emergenza provocata dal Covid, ha già raggiunto quota 28mila euro. Parte delle risorse, circa 13mila euro, verranno immediatamente utilizzate per dare sostegno alle famiglie che si trovano in difficoltà con il pagamento delle utenze domestiche di luce, acqua e gas. È già stato pubblicato sul sito del Comune di Vaiano l’avviso pubblico e il modulo di domanda per la richiesta di contributo che deve essere presentata entro il prossimo 26 giugno.

“Alle difficoltà di molte persone e famiglie è necessario rispondere con concretezza, questa è una iniziativa attivata con sollecitudine, con la massima vicinanza ai cittadini - sottolinea il sindaco Primo Bosi – ringrazio di cuore chi ha contribuito e contribuirà in futuro a potenziare il fondo Vaiano solidale, sappiamo tutti che la crisi sarà lunga e richiede impegno continuato”.

Nell’ultima seduta del consiglio comunale è stata approvata, all’unanimità, la variazione di bilancio che consente di utilizzare le risorse raccolte con l’iban di Vaiano solidale. “Ripartiremo i fondi per fronteggiare l’emergenza alloggiativa, per potenziare gli aiuti alimentari e per dare sostegno allo sportello lavoro del Comitato di solidarietà”, annuncia l’assessore alle Politiche sociali Giulio Bellini. Chi vuol mettere a disposizione risorse può fare un bonifico bancario con l’intestazione Comune di Vaiano – Emergenza Coronavirus; causale: Comune di Vaiano – Emergenza coronavirus, utilizzando l’IBAN IT 72 E 0306 9381 4410 0000 3000 03. Sono previste le detrazioni fiscali.

Ma torniamo all’avviso dei contributi per le utenze domestiche rivolto a chi è stato colpito economicamente dall’emergenza Covid. Possono presentare la richiesta i nuclei familiari e le persone singole che versano in particolari condizioni di disagio economico dovute alla perdita o alla sospensione temporanea del lavoro ma anche i liberi professionisti, con lavoro autonomo e partita IVA, che hanno dovuto sospendere la propria attività e che dimostrano una perdita reddituale di almeno il 30% rispetto ai mesi precedenti. L’entità dei contributi economici sarà di 200 euro (per nuclei di una o due persone); 300 (nuclei di tre o quattro componenti); 400 (famiglie da 5 o più persone). Le domande di contributo devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Vaiano entro e non oltre le ore 13 del 26 giugno 2020. Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Vaiano, dalle ore 9 alle ore 13, telefonando al numero 0574 942455.