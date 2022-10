03.10.2022 h 15:04 commenti

Vaiano senza elettricità da stamani, disagi per famiglie e imprese

Anche il Comune è al buio. Enel spiega che si è trattato di un doppio guasto. Una parte è stata sistemata, l'altra è in corso.

Sono numerosi i disagi registrati nelle abitazioni e nelle attività di Vaiano per la mancanza di luce elettrica che si è verificata a metà mattina e che è ancora in corso in molte zone del comune della Val di Bisenzio. Anche il municipio è rimasto "spento" tanto che il sindaco Primo Bosi è stato costretto a mandare tutti a casa in attesa di buone notizie. Criticità anche lungo la viabilità con i semafori che senza alimentazione hanno smesso di funzionare.

Enel spiega che si è trattato di un doppio guasto, avvenuto cioè in due punti distinti delle linee che servono il territorio e che di conseguenza ha lasciato al buio più zone del Comune.

Il guasto più grave è quello alla cabina primaria. Una parte è stata sistemata e ha permesso quindi, il ritorno alla normalità in più aree, tra cui quella artigianale in via di Vittorio e dintorni.

Sull'altro guasto la riparazione è ancora in corso e richiederà più tempo. L'obiettivo è ripristinare il tutto per le 17-18. Enel ha quindi deciso di inviare sul posto una power station per limitare i disagi il più possibile. Si segnalano problemi soprattutto nella zona centro nord di Vaiano.

Intorno alle 16.30, a intervento concluso, la società ha spiegato cosa è accaduto: "Nella tarda mattinata di oggi, nel comune di Vaiano lungo la linea elettrica di media tensione denominata “Moschignano” che alimenta alcuni tratti di via Nuova Schignano, via Braga, via Molinaccio in zona Cimitero / strada statale Bolognese, si è verificato un disservizio elettrico a causa di un doppio danneggiamento su due punti del cavo, cosicché le utenze situate tra i due punti di linea interessata sono rimaste prive di elettricità - si legge in un comunicato - le squadre operative di E-Distribuzione, coadiuvate dal centro operativo che ha ripristinato immediatamente il servizio con manovre in telecomando per una parte della clientela collocata in porzioni di rete controalimentabili da linee di riserva, sono intervenute sul posto per eseguire operazioni di modifica assetto del sistema elettrico e intorno alle 15.50 hanno ripristinato il servizio per le utenze ancora prive di energia. Allo stesso tempo sono state avviate le operazioni per la sostituzione del tratto danneggiato di linea con nuovo cavo di ultima generazione e per far arrivare sul posto una power station, ovvero un gruppo elettrogeno di grandi dimensioni ad ulteriore garanzia dell’approvvigionamento elettrico, nel caso in cui durante i successivi lavori (senza disalimentazioni in programma) dovessero presentarsi necessità particolari.

E-Distribuzione si scusa per il disagio. Adesso tutte le utenze coinvolte risultano regolarmente alimentate".



