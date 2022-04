12.04.2022 h 11:01 commenti

Vaiano, muore a 29 anni la consigliera comunale Carolina Rosiello

Da tempo lottava contro una brutta malattia. Il dolore del sindaco Primo Bosi: "Era una bellissima persona, sempre positiva e propositiva". Il gruppo di minoranza: "Una grave perdita per tutta la comunità"

E' morta a 29 anni, dopo aver lottato a lungo contro un brutto male, Carolina Rosiello, consigliere comunale di maggioranza a Vaiano. Aveva 29 anni e fino alla fine ha combattuto come una leonessa contro il male. continuando a lavorare nello studio dentistico dove faceva l'assistente e partecipando in prima persona alla vita politica e amministrativa del comune. Il decesso è avvenuto ieri sera, 11 aprile, nell'ospedale fiorentino di Ponte a Niccheri dove era ricoverata da qualche giorno.



"Carolina era una splendida persona - la ricorda commosso il sindaco di Vaiano Primo Bosi -. Un grande carattere e un sorriso per tutti. Nonostante la malattia, riusciva ad essere sempre positiva e propositiva. In cuor suo era convinta di farcela a vincere la battaglia e non si è mai arresa. Come Comune studieremo qualcosa per ricordarla, dopo aver sentito anche la famiglia".

Carolina Rosiello viveva con i genitori e il fratello a Gamberame. Era laureata in scienze infermieristiche e impegnata nel volontariato. Nel maggio del 2019 era stata eletta nella lista civica a sostegno della ricandidatura di Bosi ed era entrata in Consiglio comunale dove si è distinta tra le consigliere più attive. Un ruolo che le viene riconosciuto anche dal gruppo di opposizione I Vaianesi, che si unisce al dolore della famiglia e degli amici: "Nonostante fossimo a conoscenza del crudele destino e dell'impari lotta che stava sostenendo - si legge in una nota -abbiamo sempre sperato che potesse arrivare un miracolo, che purtroppo non c'è stato. La malattia ed il Covid ci hanno impedito di incontrarci e confrontarci di persona con Carolina già pochi mesi dopo le elezioni ma abbiamo fatto in tempo ad apprezzarne l'educazione e la pacatezza. La morte di una persona così giovane è drammatica: ma la comunità perde una ragazza che aveva deciso di spendere il proprio tempo per occuparsi delle questioni di Vaiano e della sua gente e siamo sicuri che l'avrebbe fatto con grande profitto se il Fato glielo avesse concesso".

Commosso anche il ricordo di Roberta Roberti, segretaria del Circolo Pd di Vaiano: "Era una ragazza tenace, coraggiosa, con tanta voglia di fare e dare - dice -. Fin da bambina, insieme al fratello e ai suoi genitori, si è sempre mostrata attiva non solo durante le Feste dell'unità, ma anche facendo la volontaria presso il Circolo Arci la Spola d'Oro e non solo, a partire dall'aiuto che dava ai bambini in difficoltà nello studio".

“Tutto il Partito Democratico di Prato - si legge in una nota - si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Carolina Rosiello, nostra amica e compagna di strada che nonostante la giovane età esprimeva in pieno impegno e passione al servizio della sua comunità. Una scomparsa prematura, ingiusta, che ci lascia senza parole ma che ci spinge allo stesso tempo, come Partito democratico, ad onorare la memoria di questa giovane donna che ha lasciato impressa nel cuore di tanti di noi un’impronta indelebile”.