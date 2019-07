30.06.2019 h 12:51 commenti

Vaiano mette al bando la plastica monouso: divieto di usarla nelle manifestazioni pubbliche

Il divieto scatterà da settembre ma già da tempo durante le iniziative estive vengono utilizzati prodotti biodegradabili o riutilizzabili. Il provvedimento nasce dall’adesione all’iniziativa Plastic Free Challenge

Al via la campagna plastic free nel territorio del comune di Vaiano. Il sindaco Primo Bosi con la sua giunta ha deciso di dare lo stop all’utilizzo dei prodotti di plastica monouso negli eventi pubblici organizzati o patrocinati dal Comune. Il provvedimento è stato approvato nei giorni scorsi e scatterà a partire dal primo settembre. Sul territorio vaianese sono già comunque numerose le associazioni che promuovono eventi già fortemente sensibilizzate su questo fronte

“L’obbligo scatterà ufficialmente dal prossimo primo settembre, ma gli eventi in programma nel corso dell’estate, per esempio Vaiano a Tavola, in grandissima parte utilizzano già prodotti organici o riciclati – mette in evidenza Primo Bosi – La plastica non biodegradabile rappresenta un carico pesantissimo per l’ambiente, sta invadendo mari e oceani procurando danni incalcolabili. Anche a Vaiano vogliamo fare la nostra parte”.

Per incentivare l’eliminazione della plastica monouso verrà messa a punto anche una strategia informativa rivolta ai cittadini e alle scuole. L’amministrazione intanto ha deciso di bandire la plastica nelle proprie sedi e di eliminare bottigliette installando distributori di acqua. Si procederà non appena di concluderanno i contratti in essere con i concessionari della distribuzione di acqua e bibite.

Il provvedimento nasce dall’adesione all’iniziativa Plastic Free Challenge, promossa dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare. Del resto tra le priorità di governo della giunta Bosi c’è lo sviluppo sostenibile, l’educazione al consumo consapevole, la riduzione dei rifiuti e il potenziamento della raccolta differenziata.