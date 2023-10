10.10.2023 h 15:27 commenti

Vaiano, in consegna i nuovi bidoncini per la raccolta non differenziabile

Più versatili, saranno utilizzati in sostituzione dei carrellati adesso in dotazione, così da agevolare i cittadini nell’esposizione. Personale Alia consegnerà direttamente il nuovo contenitore al domicilio delle utenze domestiche

Vaiano si conferma territorio che mostra grande attenzione verso la difesa dell’ambiente e la qualità della raccolta differenziata. Dopo esser stato nel tempo la prima realtà dell’Ato Toscana Centro ad attivare il porta a porta e a raggiungere il 73% di raccolta differenziata, adesso il Comune insieme ad Alia Servizi Ambientali SpA è pronto a rinnovare la richiesta di collaborazione ai cittadini consegnando i nuovi bidoncini per la raccolta dei rifiuti non differenziabili. Più versatili saranno consegnati in sostituzione dei carrellati adesso in dotazione, così da agevolare i cittadini nell’esposizione.

La raccolta e il conferimento delle altre frazioni di rifiuti (organico, carta e cartone, imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo, vetro) proseguiranno secondo le consuete modalità. "La nostra comunità è da sempre attenta alla qualità della raccolta e l'educazione sul tema parte già dalle scuole – ha commentato ilc sindaco, Primo Bosi-. Da un attento esame merceologico sulla raccolta della parte indifferenziata è emerso il dato che una percentuale superiore al 30% dovrebbe seguire altri percorsi di conferimento. Siamo convinti che l'introduzione del nuovo contenitore, già predisposto per un eventuale successivo passaggio alla modalità di raccolta puntuale, possa favorire il percorso virtuoso già intrapreso." Nel caso in cui non siano in casa al momento della consegna, gli utenti potranno recarsi in uno degli Infopoint dislocati sul territorio comunale per il ritiro dei nuovi contenitori e la restituzione di quelli vecchi.

Dal 12 ottobre, infatti, saranno aperti , sportelli temporanei presso i quali saranno anche fornite le informazioni relative al progetto secondo il calendario che segue: Vaiano, in occasione del mercato settimanale: dal 14 ottobre al 9 dicembre tutti i sabati, in orario 9-13 l’Ecocentro di Alia in via Borgonuovo: dal 14 ottobre al 9 dicembre tutti i sabati, in orario 14 - 18.30 . La Briglia, in occasione del mercato settimanale: giovedì 12 e 19 ottobre, giovedì 9,16, 23 e 30 novembre, in orario 9 - 13. La Bertaccia Schignano: giovedì 26 ottobre e giovedì 2 novembre, in orario 9 - 13