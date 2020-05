18.05.2020 h 15:24 commenti

Vaiano, il sabato mattina il sindaco "trasferisce" il Municipio al mercato

Da due settimane Primo Bosi ha inaugurato una nuova iniziativa di ascolto dei cittadini: con tavolino e due sedie li riceve in piazza in mezzo ai banchi degli ambulanti

Nei tempi difficili del Covid il sindaco di Vaiano, Primo Bosi, ha inaugurato una nuova iniziativa di ascolto dei cittadini: da due settimane, il sabato mattina, riceve il pubblico direttamente al mercato, dove si porta il banco con due sedie. “L’incontro con le persone è sempre importante, lo diventa ancora di più in questo periodo storico tanto complicato per tutti – spiega Bosi – sabato scorso, ma anche in quello precedente, in tanti si sono seduti per parlare: c’è chi chiede aiuto, chi segnala problemi, che chiede aggiornamenti sui lavori pubblici previsti. Questa è una opportunità davvero preziosa, è giusto che un sindaco resti concretamente accanto ai cittadini, la prossimità delle istituzioni non deve mai mancare”.

