30.12.2022 h 10:06

Vaiano, il Comune rilancia la campagna contro i botti: "Meglio un abbraccio"

L’amministrazione mette in guardia contro l’uso di petardi, mortaretti e ogni altro tipo di fuoco pirotecnico che, oltre a rischiare di procurare ferite, sono traumatici per bambini, anziani e animali domestici

Anche quest’anno il Comune di Vaiano rinnova l’appello per una notte di Capodanno tranquilla: “Lo stare insieme è già di per sé una festa, preferiamo un abbraccio di amici e familiari ai botti di Capodanno”. Questo l’invito dell’amministrazione comunale vaianese per l’inizio del nuovo anno. L’amministrazione mette in guardia contro l’uso di petardi, mortaretti e ogni altro tipo di fuoco pirotecnico, che rischiano, per uso improprio o per malfunzionamento, di procurare danni o lesioni alle persone. In ogni caso gli scoppi hanno effetti traumatici su bambini, anziani, malati e animali d’affezione a causa del panico da rumore. “La notte di Capodanno è fatta per divertirsi, ma occorre cautela. Servono comportamenti responsabili per preservare l’incolumità di chi utilizza il materiale pirotecnico e di chi si trova vicino” fa sapere l’amministrazione vaianese.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

