30.08.2023 h 13:22 commenti

Vaiano e Vernio collegati da una pista ciclabile di quindici chilometri. Il progetto è approvato, ma mancano i finanziamenti

Unirà le stazioni ferroviarie dei due comuni passando anche da Carmignanello, utilizzerà tratti delle strade bianche di Fs usate per costruire la Direttissima e in parte le sponde del Bisenzio. Servono 10 milioni di euro

La stazione del treno di Vaiano sarà collegata con quella di Vernio da una pista ciclabile, lunga 15 Km che in parte seguirà il tracciato delle vecchie strade usate per la realizzazione della direttissima, in parte correrà lungo le sponde del Bisenzio e dove non è possibile realizzare nuovi tratti utilizzerà le strade esistenti dove verranno allargati i marciapiedi. La progettazione è già pronta rientra nella ciclo via del Sole, è stata finanziata dalla Regione Toscana, l'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio è alla ricerca di un bando per trovare i finanziamenti che ammontano a 10milioni di euro. Se il tracciato verrà realizzato permetterà di attraversare tutta la valle in bici evitando di percorrere la ex regionale 325. Ovviamente l'altra condizione è che si conclude il cantiere del tratto Prato Vaiano.

Il percorso che prevede l'attraversamento del Bisenzio, ad esempio a Carmignanello all' altezza della briglia del fiume, tramite passerelle realizzate in legno, è stato pensato anche nell' ottica dell' integrazione del trasporto, ad esempio utilizzando in parte il treno e in parte la bicicletta. I progettisti hanno studiato con particolare attenzione alcuni tratti che risultano particolarmente complicati proprio per la vicinanza con il Bisenzio e quindi la possibilità di smottamenti o allagamenti. E' prevista quindi in alcuni punti il potenziamento della pista ciclabile con massi ciclopi . "Di questo progetto - ha sottolineato il sindaco di Cantagallo Guglielmo Bongiorno - ne abbiamo parlato anche nel recente incontro con l'onorevole Mazzetti. Oltre a favorire una viabilità alternativa ha anche un impatto sul turismo lento, con la possibilità di ammirare e raggiungere posti suggestivi, penso ad esempio alla Rocca Cerbaia che sarà visibile dal tracciato" .

aa