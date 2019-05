30.05.2019 h 14:18 commenti

Vaiano, due nuovi assessori per la giunta Bosi. Bellini al sociale e Boni allo sviluppo economico

Confermato come vice sindaco Marco Marchi e alla pubblica istruzione Fabiana Fioravanti. Tra i primi impegni della squadra del sindaco, la posa della prima pietra per la ciclabile e un nuovo volto per la frazione de La Briglia

Presentata la nuova giunta del neo eletto sindaco Primo Bosi: due conferme, Marco Marchi e Fabiana Fioravanti e altrettante nuove entrate con Giulio Bellini e Beatrice Boni. Lasciano la vita politica, invece, Federica Pacini e David Puccianti nominato assessore alla mobilità nel rimpasto di giunta del dopo le dimissioni del vice sindaco Melissa Stefanacci.

Marco Marchi mantiene la carica di vicesindaco con delega all’innovazione tecnologica, patrimonio, ambiente cura del territorio, caccia e pesca. Fabiana Fioravanti gestirà la pubblica istruzione, la cultura e la cultura della memoria.

A Giulio Bellini 27 anni dipendente Caritas con un passato nella scorsa legislatura da consigliere, sono affidate le politiche sociali, l’associazionismo e le cittadinanza attiva. Infine Beatrice Boni 58 anni dirigente di comunità, ha le deleghe allo sviluppo economico, al turismo e alle pari opportunità.

Il sindaco mantiene per sé numerose deleghe: il bilancio, la mobilità, il rapporto con le partecipate, i lavori pubblici, la protezione civile, l’urbanistica e il personale. “Sono tante – ha spiegato Bosi – per iniziare restano a me ma nel corso della legislatura saranno ridistribuite”.

Una giunta che comunica a lavorare sotto il segno della continuità “Il 20 giugno poseremo la prima pietra per la ciclabile – ha annunciato il sindaco – che terminerà entro un anno, in fase di arrivo anche la realizzazione della rotonda dell’Isola.” Tra i nuovi progetti la piazza alla Briglia, che prevede, tramite bando regionale a cui gli uffici comunali hanno partecipato, l’acquisizione e la demolizione dei vecchi magazzini in modo da permettere il collegamento con piazza della Chiesa. In programma anche il collegamento alla rete idrica di Sofignano alto e Faltugnano.

Nel segno della continuità, anche gli assessorati di Marchi e Fioravanti, mentre i due nuovi assessori, pur lavorando in armonia con la strada tracciata dai predecessori, la personalizzeranno.

“I servizi sociali comunali hanno un ottimo livello – ha sottolineato Bellini – intanto convocherò a giorni convocherò il tavolo del sociale per capire ulteriormente quali sono i bisogni della comunità. Nel segno della continuità andranno avanti i lavori per il social housing a Mulino della Viaccia e per la realizzazione della Rsa. Tra i progetti a breve termine l’infermiere di comunità che è già stato attivato a Cantagallo”.

Per Boni, invece, l’obiettivo è incrementare l’attività produttiva mantenendo le buone pratiche per una vita sostenibile. “Le tre deleghe – ha spiegato – mi permettono di lavorare in modo trasversale. Incrementeremo l’attività turistica, abbiamo partecipato anche a un bando per la realizzazione di un percorso di mountain bike che collega i Faggi di Javello con lo stadio comunale, ma anche quella produttiva e commerciale.”

Punto questo, che sta molto a cuore anche a Bosi: “Con gli altri sindaci della Valle di Bisenzio stiamo lavorando per uno sbocco verso Barberino o dalla parte opposta con Montemurlo per diventare più attrattivi per gli imprenditori che comunque iniziano a investire a Vaiano. E’ delle ultime ore la notizia della vincita all’asta di un immobile della zona industriale da parte di un materassificio pratese che si trasferirà nel nostro territorio".

Per dare maggiori servizi all’artigianato e all’industria durante i lavori per la realizzazione della pista ciclabile verrà predisposta la rete di fibra ottica.

Il consiglio comunale è formato da 12 consiglieri. Maggioranza: Matteo Missori Elena Magnolfi, Carolina Rosiello, gabriele Di Vita, Mariana (Mila) Macchi, Stefano Vaiani, Fabrizio Scatizzi e Chiara Martini. Opposizione (lista i Vaianesi) Gualberto Seri, Samuele Zoppi, Matteo Grazzini e Elena Salimbeni.







Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

