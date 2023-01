12.01.2023 h 16:14 commenti

Vaiano celebra Lorenzo Bartolini, tanti appuntamenti per ricordare lo scultore nato a Savignano

Durante il mese di gennaio, in cui si ricorda la nascita e la morte dell'artista, verrà anche esposto un busto realizzato dal suo discepolo Eliso Schianta. Gli studenti dell'IC Bartolini protagonisti della giornata conclusiva dei festeggiamenti

È iniziato il mese di Lorenzo Bartolini, lo scultore nato a Savignano, uno dei personaggi più illustri nato il 7 gennaio 1777 e cresciuto a Vaiano. Il giorno in cui ricorre il compleanno è stata deposta una corona lla memoria davanti alla sua abitazione, oggi casa della memoria, mentre per tutto il mese sono previste numerose iniziative far Il museo della Badia e la pieve di Sofignano. "Dopo lo stop dovuto alla pandemia - ha ricordato il sindaco Primo Bosi - torniamo a celebrare uno dei nostri concittadini più illustri."

Domenica 15 gennaio presso La Badia di Vaiano nel Cucinone dei Monaci sarà inaugurato il busto-ritratto di Lorenzo Bartolini (1850-51) attribuito al suo discepolo prediletto, Eliso Schianta, che sarà esposto nel Museo della Badia di Vaiano per tutto il periodo del Mese di Bartolini (sabato orario 16-19; domenica 10-12 / 16-19). Seguirà “La fiducia in Dio”, omaggio a Lorenzo Bartolini di Roberto Casati e Francesco Alarico ed infine il concerto dell’Associazione Do.Me.A. (Donne nei Mestieri dell’Arte) di Bagno a Ripoli che proporrà una selezione della “Musica e musicisti dell'800 bartoliniano” con musiche di Schubert, Bellini, Donizetti e letture dell'autobiografia del Bartolini, con Silvia Materassi soprano, Gaia Palesati al piano, Monica Santoro voce recitante. Introduce e coordina il pomeriggio, Adriano Rigoli coordinatore del museo della Badia di Vaiano.

“Quest'anno ricorre il trentennale dell'inaugurazione del Museo – spiega Adriano Rigoli, presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria e coordinatore del Museo della Badia di Vaiano - e abbiamo voluto includere in questa ricorrenza il programma dedicato a Bartolini. Intanto aspettiamo che ci venga formalizzato il contributo regionale per il restauro di tre locali che saranno utilizzati in parte come deposito e in parte comne esposizione dei 20mila reperti che sono stati trovati durante i lavori di scavo degli anni passati".

Gli eventi continueranno sabato 21 alle ore 15 presso la cappella della Villa il Mulinaccio - Casa della memoria del navigatore Filippo Sassetti con la Santa Messa festiva e benedizione degli animali per la Festa di Sant'Antonio Abate con distribuzione del tradizionale ‘panino benedetto’. Il pomeriggio terminerà con un rinfresco per tutti i partecipanti.

E ancora domenica 22 gennaio alle dalle ore 9 fino alle 18 con il 173esimo anniversario della morte di Bartolini, 20 gennaio 1850, con la visita alla collezione di opere del Bartolini della Galleria di Palazzo degli Alberti di Prato, visita al Museo della deportazione e alla Pieve di Figline con pranzo al circolo di Figline. Partenza alle ore 9 via dell'Argine, Vaiano vicino al centro commerciale Coop (l’Amministrazione metterà a disposizione un autobus fino al raggiungimento dei posti disponibili per chi non ha mezzi provi propri), ritorno alle ore 18. Prenotazione obbligatoria al 3287550630 e adriano.rigoli@gmail.com

Il Mese bartoliniano si concluderà sabato 4 febbraio con la giornata dei luoghi del Bartolini da Savignano e Sofignano con la visita guidata in italiano ed inglese a cura dei ragazzi e degli insegnanti dell'istituto comprensivo Bartolini di Vaiano. Anche qui partenza alle ore 9 con bus navetta gratuito messo a disposizione del comune di Vaiano. Soste e visite al Museo della Badia di Vaiano Piazza Firenzuola, alla Casa Natale con chiesa e borgo di Savignano, Pieve di Sofignano. Sarà presente Maria Virginia Cardi della Casa museo Fagnani Pani di Rimini e dell’Accademia di Brera, discendente di Lorenzo Bartolini.