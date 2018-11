20.11.2018 h 17:57 commenti

Vaiano celebra la Giornata degli alberi, mettendo a dimora 1.500 nuove piante

Iniziati i lavori per il rimboschimento nell’area di Montecassigoli e La Costa a Schignano dove sono stati tagliati numerosi pini marittimi infestati dai parassiti

Domani, 21 novembre, ricorre la Giornata nazionale degli alberi e Vaiano intende festeggiarla degnamente dando il via (i lavori sono cominciati proprio ieri) alla piantumazione di 1.500 cerri, una varietà di quercia, che andranno a rimboschire con 1.100 nuove piante l’area di Montecassigoli a Schignano e con circa 400 la zona de La Costa, lungo la strada che da Vaiano porta a Schignano, dove sono stati tagliati numerosi pini marittimi infestati dai parassiti.

“Il piano di sviluppo rurale, finanziato dalla Regione Toscana con 230 mila euro, ci permette di mettere in salvaguardia i boschi comunali, danneggiati dagli incendi boschivi e dal diffondersi di parassiti – spiega il vice sindaco Marco Marchi – A primavera abbiamo tagliato le piante malate e sgomberato i terreni dagli alberi caduti. Adesso è il momento della piantumazione, che dovrà concludersi entro l’arrivo della primavera. L’obiettivo è la ricostruzione del bosco di alto fusto con specie autoctone”. Le piantine saranno protette dall’attacco degli animali con delle protezioni che verranno mantenute fino al raggiungimento di una crescita sufficiente per metterle in sicurezza da cervi e altri erbivori.



