15.03.2021

Vaiano, a scuola nell’antica tinaia grazie ai pannelli delle bottiglie riciclate

Sistemati i locali della Villa del Mulinaccio destinati ad ospitare due terze elementari dell’Istituto Bartolini. Il sindaco Bosi e l'assessore Marchi: “Valorizzata l’ecosostenibilità e il know how locale”

Intervento ad alto valore ambientale per rendere accoglienti gli spazi dell’antica tinaia della Villa de Mulinaccio dove quest’anno, per garantire sicurezza e distanziamento, si svolge l’attività didattica di due terze elementari dell’Istituto Bartolini di Vaiano.

Per garantire la corretta acustica sono stati utilizzati pannelli fonoassorbenti prodotti da un’azienda del distretto pratese e realizzati al 100% con fibre di poliestere, di cui l’85% proveniente da riciclo di bottiglie di plastica. L’intervento, terminato da qualche settimana, ha avuto il via libera della Sovrintendenza e si caratterizza per un costo contenuto (circa 12 mila euro).

”Siamo soddisfatti, abbiamo risolto un problema serio per alunni e insegnanti in piena coerenza con la strategia di potenziare l’ecosostenibilità di tutti gli immobili pubblici e al tempo stesso abbiamo valorizzato il know how di un’impresa del territorio”, sottolinea il sindaco Primo Bosi con il vicesindaco e assessore all’Ambiente Marco Marchi.

Seguire le lezioni in uno spazio traboccante di storia ha certo il suo fascino: la splendida Villa del Mulinaccio venne acquistata nel 1470 di Francesco Sassetti, braccio destro di Lorenzo Il Magnifico e banchiere del Banco de’ Medici in varie città europee, poi passò agli Strozzi e infine ai Vai che ne sono rimasti proprietari fino al 1956. L’edificio storico appartiene al Comune di Vaiano che, per fronteggiare le esigenze della pandemia, all’inizio dell’anno scolastico ha attrezzato la Tinaia per accogliere alunni e insegnanti.