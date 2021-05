24.05.2021 h 08:32 commenti

Vaccino Day per over 60, oggi si replica: disponibili 100 dosi di Pfizer al Pellegrinaio Novo

Dalle 13 alle 20 ci si potrà presentare anche senza la prenotazione. Il vaccino sarà somministrato fino ad esaurimento. Ieri calca fuori dall'hub pratese per la prima giornata dell'iniziativa

Sono state utilizzate tutte le 160 dosi aggiuntive di vaccino rese disponibili per ieri, domenica 23 maggio, al Pellegrinaio Novo di Prato e oggi 24 maggio si replica, dalle 13 alle 20, con altre 100 dosi di Pfizer messe a disposizione degli over 60 che ancora non hanno ricevuto la prima dose.

Ieri, nel debutto del Vaccino Day voluto dalla Regione, in tanti si sono accalcati all'esterno dell'hub del centro storico, dove si sono vissuti ancora momenti di caos e tensione, come già era avvenuto la scorsa domenica. In tanti hanno cercato di approfittare della possibilità di anticipare la somministrazione del vaccino e, magari, anche di evitare la trasferta in uno degli altri hub della Toscana. Così ben prima delle 17, orario di inizio del Vaccino Day, decine di persone si sono presentate al Pellegrinaio Novo dove già c'erano in attesa le persone regolarmente prenotate tramite il portale della Regione. E oggi si replica, con meno dosi rispetto a ieri.

L’iniziativa, spiegano dalla Regione, è finalizzata ad un incremento della copertura vaccinale nella popolazione più anziana ed è riservata agli over 60, che non si sono ancora vaccinati con la prima dose. Oltre che al Pellegrinaio Novo la somministrazione avverrà alla Casa del Popolo di Grassina dalle 10 alle 20 ( disponibili 300 dosi), al Palasport di Montecatini Terme dalle 11 alle 21 (disponibili 100 dosi) e al Sesa di Empoli dalle 16 alle 21 (disponibili 100 dosi).