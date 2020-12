26.12.2020 h 15:18 commenti

Vaccino Covid, domani mattina al Santo Stefano le prime 45 dosi

Sarà la direttrice dell’ospedale, la dottoressa Daniela Matarrese, la prima a essere vaccinata dando così inizio al Vaccino Day

Arriveranno domani, 27 dicembre, attorno alle 9, i vaccini antiCovid destinati all’ospedale Santo Stefano che partecipa all’inizio di questa straordinaria campagna vaccinale insieme ad altre 10 strutture sanitarie toscane e a una rsa, Montedomini a Firenze. In particolare a Prato spettano 45 delle 620 dosi partite dallo Spallanzani di Roma che domani mattina alle 8, scortate dall’esercito, arriveranno alla farmacia di Careggi, scelta come base di stoccaggio per tutta la regione. Il tempo di preparare e smistare le 12 confezioni destinate agli altrettanti punti di vaccinazione toscani, e i furgoni frigo si rimetteranno in cammino con il prezioso carico. L’arrivo a Prato è previsto attorno alle 9 e l’avvio della vaccinazione è previsto attorno alle 11. La prima dei 45 operatori sanitari ad essere vaccinata sarà la direttrice del Santo Stefano, Daniela Matarrese, seguiranno tutti gli altri, scelti a estrazione tra coloro che nei giorni scorsi hanno dato la propria adesione su base volontaria. La risposta è stata massiccia e supera il 90% del totale. A metà mattina è prevista la visita del sindaco Matteo Biffoni. Come si vede le dosi a disposizione sono poche perché quella di domani è una sorta di prova generale della campagna vaccinale di massa che da qui alle prossime settimane investirà il Paese è tutta la popolazione per sconfiggere il Covid. È una giornata simbolica alle soglie di un passaggio fondamentale in questa battaglia storica contro il virus che sta mettendo in ginocchio il mondo.

Edizioni locali collegate: Prato

