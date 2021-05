22.05.2021 h 20:32 commenti

“Vaccino Day” al Pellegrinaio apertura straordinaria per gli over 60

Per la Asl Toscana centro uno dei due hub prescelti è quello pratese, a partire dalle 17 e con una disponibilità di 160 dosi

Per arrivare in tempi rapidi alla più elevata copertura vaccinale degli over 60, la Regione ha dato il via libera a un “Vaccino Day” straordinario per domani domenica 23 maggio. Gli over 60, che non si sono ancora vaccinati con la prima dose, possono recarsi anche senza prenotazione in alcuni hub, che le Asl hanno appositamente individuato nei territori di loro competenza. Ecco quelle dell’Asl Toscana centro. Toscana Centro. - Palasport Reggello, dopo le 17 (disponibili 160 dosi) - Pellegrinaio (Prato), dopo le 17 (disponibili 160) Nel frattempo, la Regione Toscana sta predisponendo una nuova modalità di prenotazione “last minute” sulle prime dosi. L’intento è quello di far prenotare sul portale online regionale i posti rimasti liberi per le 24 ore successive. Questa nuova opportunità di prenotazione, per vaccinare in poche ore e non sprecare alcuna dose, sarà messa a disposizione dei cittadini già dalla prossima settimana.

Edizioni locali collegate: Prato

