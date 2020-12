18.12.2020 h 17:34 commenti

Vaccino anticovid: il 27 dicembre arrivano le prime dosi al Santo Stefano. Il 90% dei sanitari ha già aderito

Lo ha annunciato il presidente della Toscana Giani che stamani ha fatto un sopralluogo in ospedale insieme all'assessore alla Sanità Bezzini. Una delle nuove ali in fase di ultimazione sarà dedicata alle vaccinazioni

L'ospedale Santo Stefano è pronto per dare il via all'operazione vaccinazione anti Covid. Il 27 dicembre, giorno del Vaccino day, è la data in cui dovrebbero arrivare le prime dosi per gli operatori sanitari, i dipendenti e gli ospiti delle rsa. Lo ha confermato il presidente della Regione Eugenio Giani che oggi ha fatto tappa all'ospedale pratese con il suo assessore alla Sanità Simone Bezzini.

Le adesioni per le vaccinazioni si aggirano attorno all'90%. E' probabile che il luogo dove le persone saranno vaccinate sia una delle due ali dell'ospedale in corso di realizzazione per ampliare l'area di degenza Covid. Gli attuali numeri dell'epidemia non ne richiedono l'uso immediato e dunque questi nuovi spazi possono essere sfruttati per le vaccinazioni

Con l'occasione Giani ha visitato l'ala in via di ultimazione, quella a destra dell'ingresso. Entro domani termineranno i collaudi, lunedì è prevista la consegna del cantiere mentre gli arredi arriveranno il 23. I 28 letti però saranno attivati al bisogno e che al momento la situazione è sotto controllo. L'ala opposta, che si trova accanto alla dialisi e può ospitare fino a 32 letti, richiederà qualche giorno in più per un problema di pavimentazione, ma è questione di poco.

Prima dell'arrivo di Giani, l'assessore Bezzini ha incontrato i vertici dell'Asl Toscana Centro, i medici dell'ospedale e del territorio, ma anche i sindaci del pratese, per capire come rafforzare la risposta sanitaria locale. Tra i temi quello di una maggiore integrazione tra formazione universitaria e in corsia dei futuri camici bianchi. L’incontro è stato organizzato dalla consigliera regionale del Pd Ilaria Bugetti: “Ho organizzato questo incontro insieme all'Asl per consentire anche all'assessore di apprezzare il grande lavoro fatto. Tutti i nuovi posti consentiranno di decomprimere la pressione sulle nostre strutture sanitarie, in modo da non sacrificare la cura e l'assistenza per le patologie Non Covid”.

