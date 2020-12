28.12.2020 h 18:36 commenti

Vaccino anticovid: da mercoledì dosi a operatori e ospiti delle Rsa, da venerdì ai sanitari dell'ospedale

Anticipata la partenza della prima fase: in tutto saranno coinvolte a Prato circa 5mila persone. Intanto nessun problema per i primi 45 vaccinati nel Vax Day europeo del 27 dicembre

Stanno tutti bene e non hanno avuto reazioni particolari i 45 operatori sanitari di Prato che per primi ieri, 27 dicembre, si sono sottoposti al vaccino anti Covid nella giornata dedicata a livello europeo a questo storico passaggio considerato fondamentale nella lotta al Coronavirus.

Ora si pensa al prossimo step. Tra sanitari presenti sul territorio e operatori e pazienti delle rsa, questa prima fase della campagna coinvolgerà 5mila persone. Si dovrebbe cominciare con le nuove somministrazioni mercoledì 30 dicembre anziché il 4 gennaio come precedentemente annunciato. Domani dovrebbero arrivare in Toscana 27.500 dosi ma non è ancora chiaro quante ne toccheranno a Prato così come agli altri hub. La campagna comunque andrà avanti grazie all'arrivo di dosi con cadenza settimanale. Si comincerà con gli ospiti e i lavoratori della rsa per poi partire con la vaccinazione degli operatori all'interno dell'ospedale per tre giorni e su chiamata partendo dai reparti più esposti a rischio, i reparti Covid. Dal 4 gennaio sarà attiva l'agenda di prenotazione per tutti gli altri sanitari.