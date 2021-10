20.10.2021 h 18:37 commenti

Vaccino antiCovid anche alla Misericordia di Montemurlo, al lavoro sette medici

Il servizio è rivolto ai pazienti dei medici che hanno aderito all'iniziativa, agli operatori sanitari e agli ultrasessantenni in attesa della terza dose e a chi vuol iniziare il percorso vaccinale. Necessaria la prenotazione

La Misericordia di Montemurlo e i medici di medicina generale insieme per offrire ai cittadini un nuovo e prezioso servizio: la vaccinazione contro il Covid. Nel piazzale esterno della Confraternita, in via monsignor Contardi, è stato allestito un apposito spazio dedicato alle vaccinazioni. A somministrare i vaccini sono sette medici del territorio: Stefano Bogani, Alessio Bertini, Patrizia Maione, Maria Rosa Zannino, Federico Cavaciocchi, Valentina Simonini, Eugenia Lo Pilato.

Il servizio è rivolto ai pazienti dei sette medici, in particolare gli ultraottantenni, e agli operatori sanitari che devono ricevere la terza dose, ma anche gli over 60 che hanno già fatto la seconda dose da almeno 6 mesi e devono quindi ricevere la terza, o ancora a coloro che devono effettuare il primo ciclo vaccinale. Le vaccinazioni vengono effettuate esclusivamente su prenotazione, contattando la Misericordia di Montemurlo al numero 0574 798867. In alternativa è possibile contattare direttamente il proprio medico o prenotarsi tramite il portale della Regione, cliccando sulla sezione «Mi vaccino dal mio medico». Il vaccino somministrato è il Pfizer.

«La Misericordia è da sempre vicina alla popolazione montemurlese, appena i medici di medicina generale ci hanno chiesto di poter fare qui le vaccinazioni non ci siamo certo tirati indietro - sottolinea Daniele Lombardi, presidente della Misericordia di Montemurlo -. un modo ulteriore per dare una mano alla cittadinanza. Mettiamo a disposizione i nostri mezzi, la logistica, gli spazi. Inoltre facciamo servizio di trasporto e accompagnamento per coloro che hanno problemi o difficoltà a muoversi a raggiungere la struttura».

Una collaborazione, quella tra la Misericordia di Montemurlo e i medici di medicina generale, che viene da lontano e che si è ulteriormente rafforzata in questo particolare periodo di emergenza. «Siamo all’interno della struttura da più di dieci anni. La sinergia con la Misericordia è partita fin da subito – sottolinea il dottor Stefano Bogani – in epoca Covid abbiamo poi collaborato anche per effettuare test sierologici, tamponi e ora le vaccinazioni. È stato inoltre creato un apposito percorso covid esterno alla struttura così da poter visitare tutti i pazienti, anche quelli che presentavano delle sintomatologie. Insieme alla Misericordia abbiamo sempre cercato di dare una risposta a tutte le istanze di salute della popolazione".



