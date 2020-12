15.12.2020 h 16:26 commenti

Vaccino anti Covid, da oggi è possibile prenotarlo per operatori sanitari, dipendenti e ospiti delle Rsa

Entro il 18 dicembre tramite un apposito portale realizzato dalla Regione sarà possibile prenotare la vaccinazione. Le prime dosi, attese per la seconda metà di gennaio, saranno quello Pfizer-Biontech

Al via le prenotazione per i vaccini anti Covid, si inizia con gli operatori sanitari e gli ospiti e dipendenti delle Rsa. Da oggi 15 dicembre e fino a venerdì 18 dicembre sono aperte le prenotazioni utilizzando il portale “prenota vaccino” creato appositamente. La vaccinazione non è obbligatoria, ma volontaria e secondo una prima stima potrebbe interessare 120mila persone.

La Regione ha inviato una lettera a tutto il personale sanitario, chiedendo di esprimere il proprio orientamento, non vincolante, attraverso il portale “Prenota vaccino”,chi non si prenoterà potrà farlo solo nelle fasi successive che riguarderanno le altre fasce di popolazione. Per i pazienti delle Rsa sarà cura dei responsabili delle strutture trasmettere la comunicazione e il numero degli ospiti che verranno vaccinati. Il commissario Arcuri ha chiesto alle Regioni di comunicare in tempi rapidi, con la massima precisione possibile, il numero di dosi previste per la prima fase, essendo la logistica della distribuzione di questo vaccino estremamente delicata

Il primo ad essere utilizzato, atteso per la seconda metà di gennaio, sarà quello Pfizer-Biontech, la cui approvazione da parte dell’Ema (European medicines agency) è prevista per il 29 dicembre.

“Il vaccino è una grande opportunità offerta dalla scienza – spiega il presidente Eugenio Giani -. Questa campagna rappresenta per l’umanità una battaglia decisiva nella lotta contro la pandemia, una sfida storica che potremo vincere, se sapremo essere uniti e organizzati. L’obiettivo è garantire la massima copertura vaccinale possibile, partendo da chi è più a rischio”.

Oltre a gestire in assoluta sicurezza l’arrivo e la conservazione del vaccino, il gruppo di lavoro (composto da 45 membri, tra cui molti professionisti delle aziende sanitarie) ha il compito di predisporre il calendario stesso delle vaccinazioni, basato su modelli dettagliati con tempi e procedure precise.

“’Auspico la più grande partecipazione possibile alla campagna di vaccinazione – ha commentato l’assessore Simone Bezzini - ne va della salute di tutti e di ciascuno. Il successo della prima fase è un passaggio decisivo nella battaglia contro il Covid.” Tre le strutture che saranno utilizzate per la somministrazione: i 12 presidi ospedalieri , tra cui il Santo Stefano, quelli territoriali per servire le aree più lontane dai grandi ospedali e le Rsa.



