Vaccini, ventitré bambini ancora non in regola

A giugno settantasette famiglie non avevano ancora vaccinato i propri figli, ad oggi quarantacinque si sono regolarizzate. Per le restanti è a rischio il primo giorno di scuola

I bambini che entro il 31 agosto non saranno in regola con le vaccinazioni, non potranno frequentare i nidi e le scuole dell’infanzia comunali. Ad oggi sono ventitré le famiglie che devono ancora vaccinare i propri figli, a fine giugno all’anagrafe delle vaccinazioni dell’ Asl Toscana Centro, ne risultavano settantasette.Cifre che non preoccupano l’assessore alla pubblica istruzione“Abbiamo parlato con i genitori – spiega – molti sono stranieri e quindi non a conoscenza della legge, altri, ma decisamente un numero piccolissimo, invece, sono conviti no vax. Lo scorso anno soltanto quattro bimbi, di cui uno iscritto allo spazio giochi, hanno deciso di non mettersi in regola. Credo che anche quest’anno si parli di cifre simili”.A marzo i presidi hanno girato l’elenco dei bambini che hanno chiesto l’iscrizione alle scuole comunali all’Asl Toscana Centro, che ha giugno ha rinviato all’assessorato alla pubblica istruzione l’elenco di quelli ancora non vaccinati. “Prima della fine della scuola – spiega Ciambellotti – abbiamo inviato una raccomandata alle famiglie per invitarle a mettersi in regola, cinquantaquattro lo hanno fatto, le restanti sono state convocate direttamente per un colloquio e hanno tempo fino alla fine del mese per mettersi in regola”.Procedura diversa, invece, per le scuole primarie dove i bambini saranno comunque ammessi a frequentare, ma i genitori dovranno pagare una sanzione, il cui importo deve ancora essere stabilito. “In questo caso – continua l’assessore – i presidi devono fare i conti anche con la composizione delle classi: da una parte vanno tutelati i bimbi immunodepressi garantendogli l’effetto gregge, dall’altra però non è giusto formare classi discriminando i bambini in base ai vaccini fatti”.Al di là delle famiglie che rinunceranno al posto al nido per evitare i vaccini, tutti gli altri bimbi hanno il posto assicurato, esigua invece la lista d’attesa per la scuola dell’infanzia. “Abbiamo ampliato l’offerta con l’apertura di tre nuovi nidi - spiega Ciambellotti – e quindi non ci sono assolutamente problemi, qualche difficoltà per le materne nell’accontentare i genitori ad ottenere la sede più vicina a casa, ma stiamo lavorando anche su questo”.