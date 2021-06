22.06.2021 h 19:05 commenti

Vaccini: prima dose per quasi metà dei pratesi ma un terzo è dovuto andare in hub fuori Prato

I dati sulla campagna di vaccinazione al 20 giugno diffusi dall'Asl Toscana Centro. Tra Santo Stefano, Pegaso e Pellegrinaio somministrate 84.417 prime dosi e 25.690 seconde

Quasi la metà dei pratesi ha ricevuto la prima dose di vaccino, poco più di un quinto anche la seconda, mentre almeno un terzo di chi abita a Prato è stato costretto ad andare fuori dai confini provinciali per farsi vaccinare, a conferma di un'offerta non adeguata a un territorio densamente popolato come quello di Prato.

E' il quadro che emerge dai dati pubblicati dall'Asl Toscana centro sulla campagna vaccinale anti Covid. Dati aggiornati al 20 giugno.

Secondo quanto pubblicato, nei tre centri vaccinali pratesi (ali del Santo Stefano, ex Creaf e Pellegrinaio) sono state somministrate 84.417 prime dosi e 25.690 seconde dosi per un totale di 110.107 dosi.

Se nelle varie categorie per fasce di età, sommiamo i residenti pratesi che si sono sottoposti a vaccinazione in tutta la Toscana, otteniamo 125.945 prime dosi e 46.365 seconde dosi per un totale di 172.310 dosi. Ora, se paragoniamo questa somma con il totale dei vaccini inoculati nei tre hub cittadini dove sono stati vaccinati anche dei non pratesi, possiamo dire che almeno un terzo del totale è stato costretto a prendere l'appuntamento altrove.

Entriamo ora nel dettaglio delle singole fasce di età. Gli over 80, che sono 19.392, hanno una copertura vaccinale del 97,81% per la prima dose e del 90,46% per la seconda. Alta la percentuale degli over 70 pratesi che hanno ricevuto la prima dose di vaccino, l'89.75% pari a 22.353 persone, mentre è di appena il 32.58% quella sulle seconde dosi a causa dell'utilizzo di Astrazeneca che richiede 84 giorni di intervallo tra le due somministrazioni. Discorso simile per gli over 60 che a Prato sono 30.254, ma con percentuali di copertura più basse: 82,76% per la prima dose e 18,31% per la seconda. 24.277 ultracinquantenni pratesi, pari al 69,59% del totale, ha ricevuto la prima dose di vaccino e solo il 13,68%, pari a 5.483 persone, la seconda. Prima dose inoculata per 17.049 over 40 pratesi su 39.347 (43,33%), mentre solo in 4.427 (l'11,27%) ha ricevuto anche la seconda. 9.914 su 30.132 (32,9%) i trentenni pratesi che hanno ricevuto la prima dose e 2.883 (9,57%) la seconda.

Scendiamo tra le fasce della popolazione più giovane dove le percentuali e i numeri assoluti scendono decisamente per forza di cose. Tra i 18 e i 29 anni hanno ricevuto la prima dose 8.182 persone pari al 27,57% del totale e solo 2.341, il 7,89% la seconda. 149 ragazzi di 16 e 17 anni hanno ricevuto la prima dose, pari a poco meno del 3% del totale mentre solo 33 anche la seconda. Sotto i 15 anni si sono vaccinate con la prima dose solo 16 persone su 37.188.

