01.04.2021 h 18:24

Vaccini, per martedì meno prenotati over 80 a causa di una nuova disposizione comunicata “in zona Cesarini”

Alle 16.04 è stato richiesto di comunicare i prenotati del martedì entro le 17 di oggi per inviare i vaccini già domani dato che lunedì è festivo. Un preavviso troppo breve, non lo hanno visto e hanno fatto in tempo

Ancora problemi per le vaccinazioni degli over 80. Stavolta l’organizzazione è inciampata nella “fretta prefestiva” ma la conseguenza è stata la stessa: molti anziani si dovranno rimettere l’anima in pace e aspettare il nuovo turno. A raccontarci il disservizio capitato alla collega Paola Mannori, è il medico di medicina generale Rosanna Sciumbata, coordinatrice della stessa Aft e consigliere comunale di maggioranza. “In genere abbiamo tempo di prenotare le agende della settimana successiva entro le 20 del venerdì. Ebbene, alle 16.04 di oggi la Regione ha avvisato i medici via sms che le prenotazioni per martedì 6 aprile dovevano essere comunicate entro le 17, sempre di oggi. L’anticipo è legato al fatto che lunedì è festivo e che quindi le relative dosi saranno inviate domani. Ma come si può avvertire alle 16 per le 17? La collega si è accorta del messaggio troppo tardi perché era impegnata in ambulatorio. Di conseguenza non ha fatto in tempo a inserire nel portale i propri pazienti che aveva già sentito la mattina per capirne la disponibilità per martedì. Stiamo parlando di 30 anziani che ora dovranno slittare ancora. La Regione si è accorta delle festività di Pasqua solo oggi alle 16? Non poteva contattarci ieri? Pensa che non abbiamo altro da fare che stare con il telefono in mano ad aspettare le sue improvvise comunicazioni?” Altri dottori potrebbero avere avuto lo stesso problema della dottoressa Mannori allungando ulteriormente la lista degli anziani che martedì non potranno vaccinarsi. Ovviamente il cambio di programma legato alle festività pasquali non è passato inosservato: “A noi viene chiesto di vaccinare il sabato e la domenica e va benissimo se c’è bisogno - conclude Sciumbata - ma i sacrifici devono essere uguali per tutti”.

