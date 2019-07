16.07.2019 h 15:38 commenti

Vaccini, per l'iscrizione a scuola non serve più il certificato cartaceo

Con il prossimo anno scolastico, i dirigenti scolastici potranno accedere direttamente all' anagrafe vaccinale in modo da verificare in tempo reale la scheda di ogni alunno. La documentazione cartacea sarà richiesta esclusivamente in caso di irregolarità