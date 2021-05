14.05.2021 h 14:32 commenti

Vaccini per i nati nel 1968 e 1969, agende aperte dalle 16 di oggi

Domani, sabato 15 maggio, sarà, invece, il turno dei nati negli anni 1970 e 1971 (dei 51 e 50enni)

Nuova apertura delle agende per la categoria dei cinquantenni con prenotazione cadenzata per biennio anagrafico. Dalle ore 16 di oggi, venerdì 14 maggio, si apre il portale per i nati nel 1968 e nel 1969. I 53 e i 52enni potranno prenotare nei centri vaccinali prescelti sul portale online regionale Domani, sabato 15 maggio, sarà, invece, il turno dei nati negli anni 1970 e 1971 (dei 51 e 50enni), che potranno richiedere la somministrazione del vaccino, prenotandola, come sempre, sul portale regionale.Con quest’ultimo biennio anagrafico (1970 e 1971) in prenotazione da domani, l’intera fascia anagrafica degli over 50 sarà a pieno regime di vaccinazione anti Covid.Con le medesime modalità di prenotazione per due classi di età per volta, a partire dalla prossima settimana si apriranno le agende per gli over 40, in relazione alla disponibilità di vaccini attesi nei mesi di giugno e luglio.