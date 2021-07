02.07.2021 h 15:16 commenti

Vaccini per gli under 60, posti ad agosto prenotabili dalla prossima settimana

Garantite tutte le prenotazioni di luglio. A breve riaprono le agende per l'obbligo vaccinale. Nell'Asl Toscana centro oltre 4mila diffide già inviate via pec, altre tremila sono pronte a partire tramite raccomandata

Il portale regionale per le prenotazioni dei vaccini per chi ha meno di 60 anni riaprirà la prossima settimana. Giorno e ora precisi saranno comunicati più avanti. Le disponibilità saranno ad agosto. Luglio infatti, sarà dedicato agli appuntamenti già fissati che saranno tutti garantiti. Sono le novità dell'ultima ora emerse al termine della verifica delle dosi Pfizer disponibili rispetto alle prenotazioni già prese di fronte a una riduzione delle forniture annunciata dall'azienda farmaceutica.

Per il presidente della Regione Eugenio Giani: "A oggi abbiamo una situazione estremamente precisa che permette alla Toscana il rispetto delle prenotazioni del mese di luglio. Voi capite che se apriamo il portale per anticipare la somministrazione di seconde dosi questo equilibrio si turba. Quindi cerchiamo per questi 4-5 giorni di tenere la situazione così com'è. Quando vediamo che la situazione è assestata, riaprendo il portale saranno possibili anche le modifiche, perché nel frattempo qualcuno avrà rinunciato e allora qualcun altro potrà subentrare. Devo dire - prosegue Giani - che l'integrazione delle dosi del generale Figliuolo non è tale da poterci far fare le dosi che abbiamo fatto a giugno però sono convinto che l'obiettivo di arrivare all'immunità di gregge, che a seconda delle teorie sta nel 75-80% delle persone vaccinate rispetto alla popolazione, è sicuramente raggiungibile a settembre".

Già dalle prossime ore invece, dovrebbe essere riaperta l'agenda per l'obbligo vaccinale che riguarda chi appartiene al mondo sanitario. All'Asl Toscana Centro, in tutto il territorio di riferimento, risultano circa 2.300 soggetti non ancora vaccinati ma con una prenotazione già fissata. Gli altri sono 7.145. Le diffide sono pronte di cui 4.252 già partite via pec e le altre in predisposizione con raccomandata. Buona parte delle risposte, da inviare entro 5 giorni dalla ricezione, sono positive perché manifestano l'intenzione di vaccinarsi ma anche l'impossibilità di poterlo fare per la chiusura dell'agenda sul portale regionale. Da qui la decisione di riaprire la finestra. Chi non si metterà in regola riceverà una nuova comunicazione o dall'ordine professionale di appartenenza o dal datore di lavoro.

(e.b.)