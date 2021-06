03.06.2021 h 11:32 commenti

Vaccini nelle aziende, Confindustria Toscana Nord capofila della campagna. Al via le preadesioni

Entro l'8 giugno le imprese dovranno comunicare gli elenchi dei lavoratori che hanno richiesto la vaccinazione. La Regione ha fissato il tetto minimo di mille a settimana, Ctn apre anche ai non soci

Con il mese di giugno la campagna vaccinale si estende anche alle imprese, ma la Regione ha messo il tetto minimo di mille vaccini a settimana.

Un traguardo ambizioso per le caratteristiche delle aziende pratesi, inoltre molti lavoratori, ormai, si sono prenotati sul portale secondo l'ordine previsto dell'anno di nascita: cinquantenni e quarantenni si sono già vaccinati o lo faranno a breve .

Tuttavia Confindustria Toscana Nord, rispondendo alle sollecitazioni di imprese desiderose di immunizzare prima possibile i propri dipendenti, è in contatto con associazioni e con strutture private per essere in grado di allestire con immediatezza il servizio, qualora vi siano le condizioni per realizzarlo.

La pre-adesione richiesta alle aziende, anche non socie di Confindustria Toscana Nord, deve essere manifestata entro martedì 8 giugno. Le segnalazioni del numero dei lavoratori interessati vanno fatte escludendo coloro che hanno già ricevuto una prima dose vaccinale e quelli già prenotati presso il sistema pubblico per ricevere la prima dose entro l'11 luglio. Data l'impossibilità di assicurare, per i vincoli e le condizioni in essere, l'effettiva realizzazione delle vaccinazioni ad hoc, Ctn consiglia ai lavoratori di tenere aperti i due canali, quello pubblico e privato, mantenendo poi la soluzione più tempestiva e cancellando l'altra.

Intanto anche la grande distribuzione si sta organizzando, a breve partirà la campagna vaccinale per Coop, ai blocchi di partenza anche Consiag Servizi e Publiacqua.

